В Киеве с 6 апреля начнут действовать новые противоэпидемические ограничения, утвержденные Кабмином.

Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщил Николай Поворозник, первый заместитель главы КГГА и глава штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

"С понедельника, 6 апреля, в столице, как и в других городах Украины, начнут действовать новые ограничения, утвержденные Постановлением правительства №211. Также городские власти утвердили новый перечень мероприятий, направленных на предотвращение распространения острой коронавирусной болезни Covid-19", - пояснил чиновник.

Согласно новым правилам карантина в столице:

Водители и пассажиры транспортных средств проходят обязательную термометрию (проверку температуры) при въезде на территорию города Киева на контрольно-пропускном пункте. Не допускается въезд на территорию города Киева граждан без проведения термометрии, граждан с признаками ОРЗ, кроме случаев направления на обсервацию, госпитализацию или самоизоляцию таких граждан.

Гражданам, которые подлежат самоизоляции и/или обсервации запрещено самовольно покидать места самоизоляции и/или обсервации, в частности выезжать из Киева.

Обеспечение входного санитарного контроля осуществляется путем визуального осмотра, а в случае необходимости, путем проведения температурного скрининга. В случае выявления лица с признаками ОРЗ, повышенной температурой человек не может быть пропущен в город и направляется в медучереждение для проведения обследования.

Также заведения продовольственной торговли и общественного питания должны обеспечить возможность использования антисептиков для посетителей, а также обеспечить посетителей достаточным количеством одноразовых салфеток на столах обслуживания и при выдаче меню на вынос.

Кроме того, запрещается продажа незащищенных продуктов питания (разрешены к продаже только фасованные продукты и продукты в упаковке, напитки в герметично закрытых производителем емкостях).

Скриншот распоряжения КГГА

Инфографика: КГГА

Инфографика: КГГА

Инфографика: КГГА

Напомним, что Кабмин запретил украинцам появляться в общественных местах без медицинских масок.

Ранее мы писали, что жители Киева обнаружили автоматы по продаже медицинских масок.