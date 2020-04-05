Полтавский хулиган, который в пятницу, 3 апреля, швырнул в магазине прямо в лицо кассира монеты, которые получил на сдачу, извинился за свои действия после того, как им заинтересовалась полиция.

Видео признаний опубликовала пресс-служба полиции Полтавской области.

"Зашел купить бутылку воды минеральной. А у меня не было мелких денег, я дал продавщице 100 грн. Она у меня поинтересовалась: нет ли у вас 12 грн? Я ей ответил, что нет. У меня, говорю, вот, 100 грн. После этого она начала отсчитывать мне мелочью сдачу. Ладно, если бы она дала 8 гривен мелочью. Я бы спокойно забрал и ушел. Но это не оправдывает меня, мой поступок", - сказал он.

По его версии, последней каплей стала фраза, которую ему якобы сказали напоследок.

"И тут же она при мне обслуживает другого покупателя и дает ему сдачу бумажными деньгами. Я уже собрал эти деньги, чтобы уйти, а в последнюю минуту сказали: "Та иди уже…". И тут меня уже взорвало. Я не смог сдержаться. Я не прав и признаю это. Просто взорвался. Еще раз извиняюсь перед продавщицей и охранником", - подчеркнул он.

Уточним, что если вину мужчины докажут, ему грозит штраф, лишение свободы на срок до 6 месяцев или же ограничение свободы сроком до 5 лет.

Видео: pl.npu.gov.ua

Напомним, полтавские правоохранители открыли уголовное производство на хулигана, который в супермаркете швырял монеты в лицо кассиру. Видео скандала, устроенного неадекватом, вызвало бурю возмущения в соцсетях.