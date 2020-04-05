В Николаевской области до сих пор не выявлено ни одного случая заражения коронавирусной инфекции. Это единственный регион Украины, где подозрения на Covid-19 еще не подтвердились.

Об этом во время брифинга в воскресенье, 5 апреля, сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Случаи подозрения на коронавирусную болезнь зарегистрированы в каждой области. В то же время Николаевская область - единственная область, в которой не зарегистрирован ни один случай коронавирусной болезни", - заявил Ляшко.

Чиновник отметил, что это явление сложно объяснить, так как тестирование в регионе проводится и даже были определены подозрения на коронавирус.

"Это сложно объяснить, но это приятная вещь, так как тестирование на коронавирусную болезнь происходят, подозрения на коронавирус в Николаевской области есть, но подтвержденных случаев нет. Мы будем только довольны, если хоть в одной области Украине не будет зарегистрированных случаев, а в других областях не будет происходить увеличение", - подчеркнул он.

Санврач добавил, что за прошедшие сутки наибольшее количество зараженных коронавирусом было обнаружено в Киеве - 30 случаев. После столицы идет Тернопольская область - 25 пациентов и Кирвоградская область - 25 инфицированных.

Стоит отметить, что на данный момент наименьшее количество подтвержденных случаев зафиксировано в Харьковской области. Там от Covid-19 лечится 1 человек.

Напомним, что последним данным Минздрава в Украине выявлен 1 251 случай заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее мы писали, что Минздрав пересмотрит список больниц, определенных под госпитализацию первой волны зараженных коронавирусной инфекцией.