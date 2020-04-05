Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждает, что бюджет Европейского союза нуждается в масштабных инвестициях. В ином случае, избежать катастрофы в будущем не получится.

Слова политика приводит DW.

"Нам нужен план Маршалла для Европы. Необходимо инвестировать миллиарды евро сегодня, чтобы предотвратить катастрофу в будущем", - сказала она.

Фон дер Ляйнен также рассказала, что Европа и дальше будет "твердо стоять на ногах", вынеся из ситуации с коронавирусом ценные уроки.

В то же время премьер-министр Испании Педро Санчес поддержал идею европолитика, добавив, что экономика стран Еврозоны должны быть переведена на режим военного времени.

"Европа должна ввести экономику военного времени и принять меры по обороне, реконструкции и экономическому восстановлению. Это должно быть сделано как можно скорее, чтобы компенсировать долги, которые многие страны накопили во время пандемии коронавируса", - подчеркнул он.

По словам премьера, если вирус не знает границ, то и "механизмы финансирования должны быть такими же".

Уточним, что "план Маршалла" был принят США в 1948 году и получил название по имени тогдашнего государственного секретаря Джорджа Маршалла. Он помог восстановить экономику Европы, которая была разрушена Второй мировой войной.

Напомним, Евросоюз может продлить период закрытых для въезда и выезда границ, чтобы помешать дальнейшему распространению коронавируса. Запрет может продлиться до Пасхи и после праздника.

Ранее "Страна" писала, что 17 марта страны Евросоюза поддержали предложение Еврокомиссии на 30 дней закрыть границы сообщества для иностранцев из-за распространения коронавируса. Решение было поддержано единогласно.