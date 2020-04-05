Минздрав пересмотрит список больниц, определенных под госпитализацию первой волны зараженных коронавирусной инфекцией.

Об этом в воскресенье, 5 апреля сообщил главный санитарный врач и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

"Со вчерашнего дня у нас на штабе были рассмотрены вопросы готовности учреждений здравоохранения ко встрече с Covid-19, особенно заведений первой волны, которых мы утвердили пока 240", - заявил чиновник.

По словам Ляшко, было сформировано 4 группы, в которые входят представители Минздрава, Национальной службы здоровья, а также Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. С сегодняшнего дня эти группы проедутся по областям, чтобы пересмотреть правильность определения заведений, которые будут оказывать медицинскую помощь больным с коронавирусной болезнью.

Ляшко добавил, что в воскресенье утром, 5 апреля, он посетил Броварскую центральную районную больницу, где введена санитарная сортировка на входе в учереждение. Он назвал эту методику положительным примером и попросил всех руководителей учреждений здравоохранения взять ее на вооружение.

"Неделю назад мы развернули палаточные городки у инфекционных больниц, но в данном случае в Броварах это развернуто при входе на территорию больницы. Сортируются все с подозрением на Covid-19, отходят в одну сторону, а все остальные, чтобы попасть в определенные отделения больницы, проходят температурный скрининг, дезинфекционную обработку и в дальнейшем движутся по определенным коридорам, чтобы не пересекались потоки больных с температурой, больных с травмами, а также врачи идут в отдельном направлении", - отметил санврач.

Ляшко также отметил, что в субботу штабом по ликвидации чрезвычайных ситуаций обновлены требования к контрольно-пропускным пунктам, которые будут устанавливаться на въездах и выездах в каждую область.

"Мы прописали, кто там должен находиться, какие меры осуществлять, как проводится скрининг, в том числе температурный и проверка документов".

Ляшко также подчеркнул, что, по новому стандарту оказания медицинской помощи больным коронавирусной болезнью, у всех умерших от пневмонии должен быть взят материал для проверки на коронавирус методом ПЦР.

Видео: Минздрав

Напомним, что в Украине, по состоянию на утро 5 апреля, зафиксирован уже 1 251 случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки выявлено 156 новых случаев заражения

Ранее мы писали, что большинство смертей от коронавируса в Украине приходится на пациентов возрастом от 50 до 70 лет.