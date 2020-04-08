8 апреля иудеи во всем мире отмечают одним из важнейших праздников - Песах. Он продлится до 16 апреля. Песах отмечают в память избавления от рабства и исхода еврейского народа из Египта.

"Песах" переводится, как "прошел мимо". Во время десятой казни египетской, посланной египтянам, которые не отпускали иудеев из рабства, погибли первенцы, кроме домов, двери которых евреи накануне пометили, и были спасены.

Главная заповедь Песаха есть пресный хлеб (мацу) и запрет на употребление квасного (хамец). Запрет связан с тем, что когда иудеи бежали из рабства, они не смогли дождаться, когда тесто для хлеба созреет. Из-за этого они в пустыне питались лишь пресной мацой.

После захода солнца, в первый день праздника, семья собирается за столом с обязательным набором блюд: горькая зелень, как символ египетского рабства, харосет - смесь из яблок, орехов и фиников - как символ глины, из которой евреи в рабстве делали кирпичи, баранина, как напоминание о ритуальном жертвоприношении ягнят (ее не употребляли в пищу). Также подают мацу (пресный хлеб) и вино.

В гости было принято звать родных, особенно тех, кто на праздник мог остаться в одиночестве.

Иногда Песах называют "еврейской Пасхой", но это не совсем так, поскольку Пасха - отдельный праздник, посвященный воскрешению Христа. В Новом Завете говорится, что Сын Божий был казнен после начала празднования Песаха, что и дало в итоге название Пасхе – это калька со слова "Песах". Поэтому и даты празднования Пасхи и Песаха приблизительно сходятся.

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