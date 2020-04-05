Во Львовской области 4 апреля зафиксирован первый летальный случай от коронавируса. 69-летний мужчина страдал диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые и определили его смерть от Covid-19.

Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Андрей Васько.

В ОГА отметили, что положительный тест, который подтвердил у пациента коронавирус, получили сегодня утром. У мужчины была тяжелая пневмония, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Чиновники добавили, что у пациента были сопутствующие болезни, в частности, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания в анамнезе.

"Львовская ОГА выражает соболезнования родным и близким", - пишет пресс-служба ОГА.

Скриншот: Львовская областная государственная администрация в Фейсбук

Напомним, что вчера во Львовской области выздоровел третий пациент, у которого ранее был обнаружен коронавирус. У 57-летнего мужчины диагностировали Covid-19 после того, как он вернулся из Италии

Ранее мы писали, что в Украине, по состоянию на утро 5 апреля, зафиксирован уже 1 251 случай заражения коронавирусной инфекцией.