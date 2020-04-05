Общее количество зараженных коронавирусом Covid-19 в мире увеличилось до 1 203 923 человек. От болезни скончались 64 795 людей.

Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.

Так, лидирующую позицию по количеству зараженных продолжают удерживать Соединенные Штаты - 312 245 больных. Скончались от Covid-19 8 503 граждан, а спасти удалось 15 021 американца.

На второй позиции оказалась Испания, где коронавирусом заразились 126 168 человек. Скончались 11 947 граждан, а спасли 34 219 испанцев.

Дальше в списке идет Италия. Там количество больных коронавирусом достигло 124 632 человек. Погибли 15 362 итальянца, а спасти удалось 20 996 человек.

Скриншот: arcgis.com

Напомним, по состоянию на воскресенье, 5 апреля, количество заболевших коронавирусом Covid-19 в Украине увеличилось до 1 251 человека. Всего за сутки в стране выявлено 156 новых случаев инфицирования. Только в Киеве количество зараженных выросло на 31 человека.