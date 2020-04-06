6 апреля в Украине продолжается карантин из-за распространения Covid-19. По прогнозам властей, пик эпидемии в стране ожидается на 14-15 апреля, поэтому с сегодняшнего дня меры карантина ужесточили.

С понедельника запрещается посещать парки, только, если вы не выгуливаете собаку или находитесь там по служебной необходимости, нельзя перемещаться группами более, чем из двух человек, с собой нужно носить документы, удостоверяющие личность, подросткам до 14 лет можно появляться на улице в сопровождении родителей, а лицам старше 60 лет предписали сидеть дома. За нарушение новых карантинных правил обещают штрафовать.

Кроме того, столичные власти раздумывают над возможностью введения полного запрета на передвижение на автомобилях в Киеве из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции. А на въезде в Киев пообещали мерить температуру с 6 апреля.

Ситуация сложная. В Киеве продолжает увеличиваться количество заболевших. На Западе страны, куда массово вернулись заробитчане, продолжают регистрировать новые случаи, в том числе много заболевших среди медиков.

По данным МОЗ на вечер 5 апреля, в Украине 1308 случая инфицирования. Из них 37 смертельных. Выздоровели 28 человек.

07:51 Несмотря на новые запреты, на остановках в Киеве людей много. Многие в масках, но без перчаток.

Фото: Страна

07:42 По данным университета Джона Хопкинса на утро 6 апреля в мире зафиксировали 1 274 923 случая коронавируса. Из них 69 479 смертельных. Выздоровели 260 484 человека.

07:35 Инфографика с сайта Нацполиции. Ни слова об измерении температуры на въезде в Киев, как об этом сообщали в КГГА. Не совсем понятно, как столичные власти собирались проводить медосмотры и не впускать в город без введения режима чрезвычайного положения

07:25 Нет следов массовой проверки температуры и на южных подъездах к столице, со стороны Одесской трассы

07:20 Не видно пока коллапса и со стороны Броваров. Если бы на въезде в Киев каждому проверяли температуру, Броварское шоссе уже было бы "красным"

07:17 Два небольших затора с западной стороны, на въезде со Святошино. Но пока нет понимания, что это вызвано работой полицейских КПП.

07:12 Пока тянучек, вызванных тотальной проверкой температуры на въезде в Киев со стороны Борисполя не наблюдается. Небольшое уплотнение на светофоре, но там часто такая ситуация

07:05 В КГГА издали распоряжение, что на въездах в Киев водителям и пассажирам транспортных средств в обязательном порядке будут проводить температурный скрининг. Граждан с повышенной температурой или признаками вирусных заболеваний не будут пропускать в столицу, кроме случаев направления на обсервацию или госпитализацию. Кроме того, проверку температуры тела могут ввести и в магазинах.

07:00 В Киеве обвалились цены на аренду квартир. Хозяева готовы сдавать их "за коммуналку". Читайте подробности в нашем материале

06:50 Во время карантина службы в Киево-Печерской лавре будут закрытыми и транслироваться онлайн

06:40 Опубликовано полное расписание занятий онлайн уроков для школьников в Украине. Их начнут транслировать с 6 апреля украинские телеканалы