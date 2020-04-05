Пожар, который возник сегодня, 5 апреля, в коллекторе на Европейской площади, оставил без связи жителей сразу пяти районов столицы. Возможной причиной возгорания называют короткое замыкание.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киева.

"5 апреля в 01:47 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Крещатик, 7. По прибытию на место происшествия ближайших пожарно-спасательных подразделений было установлено, что возгорание возникло в подземном коллекторе, в котором размещены электрические кабеля различного напряжения. Для обесточивания электрических проводов были вызваны аварийные бригады ДТЭК "Киевские электросети" и КП "Киевгорсвет", - говорится в сообщении.

Фото: dsns.gov.ua

На данный момент без связи остались жители следующих районов:

Деснянский

Днепровский

Дарницкий

Оболонский

Подольский

Фото: dsns.gov.ua

По состоянию на 10:00 воскресенья, 5 апреля, пожар ликвидировали. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

Фото: dsns.gov.ua

"Страна" уже рассказывала ранее о подземном пожаре на Европейской площади. Из-за него, по словам очевидцев, без света могли оставить весь район столицы.

Напомним, в Киеве зафиксировано сильное загрязнение воздуха из-за масштабных пожаров в городе и области. Так, огонь охватил леса в Чернобыльской зоне. Кроме того, кто-то поджег траву в Подольском районе столицы.