Количество подписчиков Telegram-канала "Политика Страны" превысило 20 000 человек.

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Главный редактор интернет-газеты "Страна" Игорь Гужва приводит три причины, по которым читателям "Страны" (и не только) стоит подписаться на канал "Политика Страны".

1. Часто на Telegram-канале новости появляются быстрее, чем на сайте.

2. Лента Telegram-канала "Политика Страны" специально составлена для тех, кто интересуется политикой и связанными с ней вопросами - не нужно отвлекаться на новости из других сфер.

3. Статьи, которые выходят на сайте "Страны", на нашем Telegram-канале промотируются с краткими выводами, из которых понятно о чем суть материала. Удобно, если в данный момент нет времени читать статью целиком.

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Ранее мы сообщали, что "Страна" стала самым читаемым сайтом дня, недели и месяца среди украинских онлайн-СМИ.