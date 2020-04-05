Воздух в Киеве будет загазованным еще несколько дней. Это связано со слабым ветром, потеплением и другими факторами погоды.

Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщила пресс-служба ГСЧС на своей странице в Facebook.

Так, по состоянию на 07:00 в Киеве наблюдалась область высокого давления с антициклоническим характером, которая характеризуется потеплением в приземном слое и слабым ветром. Вследствие этого атмосферный слой воздуха накапливает загрязняющие вещества.

"Как правило, во второй половине дня ситуация стабилизируется. Данная ситуация будет повторяться в ближайшие несколько дней", - заявили спасатели.

Скриншот: ГСЧС Украины в Фейсбук

Напомним, что в Киеве зафиксировано сильное загрязнение воздуха из-за масштабных пожаров в городе и области.

Ранее мы писали, что в субботу, 4 апреля, в чернобыльских лесах разгорелся масштабный пожар, на тушение была привлечена авиация.