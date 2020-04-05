Количество зараженных коронавирусом Covid-19 в Киеве достигло 245 человек. За сутки болезнь подтвердилась у 31 человека.

Об этом сообщил киевский мэр Виталий Кличко в Facebook.

"За минувшие сутки в Киеве заболел еще 31 человек: 18 женщин в возрасте от 21 до 78-и лет и 13 мужчин в возрасте от 19 до 78-и лет. Один 71-летний мужчина в прошедшие сутки умер", - заявил мэр.

Уточняется, что 10 киевлян были госпитализированы. Еще 21 человек отправились на самоизоляцию.

"Только трое киевлян из тех, которые заболели за прошедшие сутки, выезжали недавно за границу. Другие границ Украины не покидали. Это означает, что вирус все больше охватывает Киев", - уверен Кличко.

Скриншот: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Днем ранее мы писали, что количество зараженных коронавирусом Covid-19 в Киеве составило 214 человек. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 25 человек.

Напомним, по состоянию на воскресенье, 5 апреля, количество заболевших коронавирусом Covid-19 в Украине увеличилось до 1 251 человека. Всего за сутки в стране выявлено 156 новых случаев инфицирования.