На неподконтрольной Киеву территории Луганской области, в районе поселка Калиново, при взрыве противотанковой ракеты погибли двое бойцов так называемой "ЛНР".

Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщают подконтрольные сепаратистам СМИ.

"Двое бойцов "ЛНР" погибли в результате удара укаинских сил с применением ПТУР по поселку Калиново", - говорится в сообщении.

Напомним, что обострение на территории так называемых "ЛДНР" происходит на фоне заморозки мирного процесса на Донбассе и фактического отказа от создания Консультативного совета при участии представителей "республик".

Ранее "Страна" разбиралась, что происходит в зоне вооруженного конфликта на Донбассе в связи с активным распространением коронавирусной инфекции.

Отметим, что в пятницу, 3 апреля, на Донбассе позиции украинских военнослужащих обстреляли 16 раз. Потерь среди украинских военных тогда зафиксировано не было.