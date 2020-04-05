Сотрудник психдиспансера Антон Франчиков, который расстрелял пятерых человек в поселке под Рязанью, на момент преступления официально был в отпуске и ухаживал за ребенком.

Об этом сообщает Telegram-канал Life.

"Расстрелявший пять человек Антон Франчиков не помнит, как убил двоих из них. На допросе мужчина признался только в тройном убийстве, а про остальных ничего не знает", - говорится в сообщении.

Во время общения со следователем Франчиков рассказал, что ночью под его окнами шумела пьяная компания, в результате чего проснулся ребенок. После сделанного замечания началась словесная перепалка. Затем все пятеро поднялись к нему на этаж.

"Жена Франчикова в этот момент находилась в ванной и услышала какие-то странные хлопки. Позже муж спросил у нее, слышала ли она что-нибудь. И сказал, что тоже что-то подобное было. Полицию вызвал сосед Франчикова, который своими глазами видел, как мужчина стрелял", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, в результате стрельбы, устроенной Франчиковым, погибли пятеро человек. Его удалось задержать через несколько часов после преступления неподалеку от места ЧП. Он был без оружия.

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