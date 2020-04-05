За сутки в Украину из-за кордона вернулись 11 000 человек
За сутки на территорию Украины, после так называемого закрытия границ, вернулись 11 тысяч наших граждан. Сегодня утром очередей на пунктах пропуска очередей не наблюдается.
Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщает пресс-служба украинских пограничников.
"Утром в пунктах пропуска очередей из путешествующих собственным транспортом и пешеходов нет. За прошедшие сутки без собственного транспорта в Украину прибыло почти 5,2 тыс. человек. Для их перевозки привлекались транспортные средства, предоставленные местной властью и ГСЧС", - говорится в сообщении.
Также из страны выехали 5,1 тысяч человек, в том числе 2 тысячи иностранцев. Пограничники отметили, что за субботу, 4 апреля, совместно с санитарно-карантинными подразделениями провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья 12,6 тысяч человек, которые прибыли в Украину. Ни у кого их них коронавирус обнаружен не был.
"Также в установленном порядке оформлялись информативные соглашения о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки. Кроме того, за минувшие сутки в пунктах пропуска выявлено 3 нарушителей правил карантина, о чем было сообщено сотрудникам полиции", - заявили в Госпогранслужбе.
Скриншот: Государственная пограничная служба Украины
Напомним, что в Украине, по состоянию на утро 5 апреля, зафиксирован уже 1 251 случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки выявлено 156 новых случаев инфицирования.
Стоит отметить, что "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине и мире на фоне активного распространения коронавирусной инфекции.