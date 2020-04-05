Ликвидация пожара на территории Чернобыльской зоны продолжается. Всего на борьбу с огнем уже потрачено около 50 тонн воды.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"4 апреля в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га. По состоянию на 07:00 5 апреля открытого огня нет, наблюдается тление отдельных ячеек. Проводится воздушная разведка авиацией ГСЧС. Радиационный фон в пределах нормы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что специально для тушения пожара специально из Нежина вылетел АН-32.

Напомним, в субботу, 4 апреля, в чернобыльских лесах разгорелся масштабный пожар, на тушение была привлечена авиация. Нейтрализация огня осложняется повышенным радиационным фоном на отдельных участках горения, однако угрозы населенным пунктам на данный момент нет.

Ранее мы писали, что из-за отсутствия людей в зоне отчуждения волки поменяли свои привычки и начали охотиться днем.