В Житомирской области коронавирус подтвердился еще у двух человек. Они ранее контактировали с больными Covid-19.

Об этом заявил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко на своей странице Facebook.

"Было зафиксировано два новых случая Covid-19: один случай - в Бердичеве, второй - в Малине. В Бердичеве подтверждено подозрение у женщины 1966 года рождения, в Малине - у мужчины 1976 года рождения", - сообщил чиновник и добавил, что оба больных контактировали с пациентами, у которых ранее подтвердили коронавирус.

Всего в регионе было выявлено 11 случаев коронавирусной инфекции: 2 случая в Радомышле (1 летальный), 2 случая в Житомире, 3 случая в Бердичеве (1 летальный), 2 случая в Малинском районе, 2 случая в Коростенском районе.

Скриншот: Виталий Бунечко в Фейсбуке

Напомнил, что полицейские в Житомирской области открыли уголовное производство в отношении местного жителя, который скрывая коронавирус, возил туристов в Украину. В контакт с ним вступали около 30 человек.

Ранее мы писали, что большинство смертей от коронавируса в Украине приходится на пациентов возрастом от 50 до 70 лет, которые имеют проблемы с сердцем.