Данные на утро 5 апреля. Количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 1 251 человека
В Украине, по состоянию на утро 5 апреля, зафиксирован уже 1 251 случай заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. За сутки выявлено 156 новых случаев заражения, а по данным на вечер субботы, 4 апреля, было зафиксировано 1 225 случаев коронавирусной болезни Covid-19.
Новые данные приводит Центр общественного здоровья Минздрава Украины в соцсети.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 5 апреля в Украине 1251 лабораторно подтвержденный случай Covid-19, из них 32 летальных 25 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 156 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:
Винницкая область - 75 случаев;
Волынская область - 19 случаев;
Днепропетровская область - 14 случаев;
Донецкая область - 8 случаев;
Житомирская область - 11 случаев;
Закарпатская область - 28 случаев;
Запорожская область - 39 случаев;
Ивано-Франковская область - 105 случаев;
Кировоградская область - 37 случаев;
г. Киев - 225 случаев;
Киевская область - 82 случая;
Львовская область - 15 случаев;
Луганская область - 3 случая;
Одесская область - 26 случаев;
Полтавская область - 9 случаев;
Ровенская область - 38 случаев;
Сумская область - 49 случаев;
Тернопольская область - 160 случаев;
Харьковская область - 1 случай;
Херсонская область - 10 случаев;
Хмельницкая область - 10 случаев;
Черновицкая область - 220 случаев;
Черкасская область - 60 случаев (случай был снят в связи с технической ошибкой специалистов области при внесении данных);
Черниговская область - 7 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 5 апреля 2020 в Центр поступило 453 сообщение о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 5493 сообщения о подозрении на Covid-19.
Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, как планета и Украина сражаются с грозной болезнью.
Так же мы сообщали, что Елизавета II в четвертый раз в истории выступит с экстренным обращением к британцам. В этот раз из-за коронавируса.