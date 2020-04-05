Бруклинские медики заявили о готовности носить мусорные пакеты и дождевики, так как власти не обеспечили их необходимым количеством медицинских халатов на фоне эпидемии коронавируса в США.

Об этом в воскресенье, 5 апреля, телеканалу CNN сообщил президент SUNY Downstate Medical Center Уэйн Райли.



Так, по словам руководителя медицинского центра, халатов для врачей хватит лишь на полтора дня. "Мы не можем ждать, когда нас обеспечат госзапасом. Как нам известно, госзапас истощен. Поэтому нам нужно быть изобретательными", - заявил Райли.



При этом еще в понедельник, 31 марта, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что запасов медикаментов и оснащения для борьбы с коронавирусом хватит на неделю.

Ранее мы писали, что Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям запросило у Пентагона 100 000 мешков для захоронения трупов на фоне быстрого распространения в стране коронавируса.

Напомним, что американские больницы угрожают увольнением медицинским работникам, которые рассказывают о нехватке оборудования и защитных средств.