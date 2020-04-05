Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поддержал отставку капитана авианосца "Теодор Рузвельт" Бретта Крозье после того, как на корабле произошла вспышка коронавируса.

Слова президента приводит "РИА Новости".

Так, письмо о том, что на корабле произошла вспышка коронавируса, появилось в СМИ в пятницу, 3 апреля.

"Это было пятистраничное письмо от капитана. Оно было везде. Не думаю, что это было уместно. Это же сильные, мужественные люди. Честно говоря, я думаю, что это выглядело ужасно... Я согласен с этим решение (об отставке) на 100%", - сказал Трамп.

Трамп считает, что капитану не нужно было делать остановку во Вьетнаме.

Согласно последним данным, количество зараженных коронавирусом на судне возросло до 155 человек. Еще около 1,5 тысяч моряков сошли на берег.

Напомним, что количество зараженных коронавирусом на авианосце "Теодор Рузвельт" достигло около 100 человек.

Ранее мы так же сообщали, что стратегический запас медицинских масок, халатов и другого оснащения для борьбы с коронавирусом в США практически исчерпан.