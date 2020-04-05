Королева Великобритании Елизавета II, чей сын, принц Чарльз, недавно переболел Covid-19, сегодня выступит с внеочередным обращением к подданным по поводу эпидемии коронавируса.

Отрывки из ее речи, которая будет показана по британскому телевидению в воскресенье, 5 апреля, в 22:00 по Киеву, опубликовала газета The Sun.

Так, по информации источников, видео обращения было записано при соблюдении всех мер предосторожности - в помещении с ней находился только оператор, который был одет в защитный костюм.



"Надеюсь, что в будущем все смогут гордиться тем, как они ответили на стоящий перед нами вызов... Те же, кто будут жить после нас, смогут сказать, что это поколение британцев было таким же сильным как и предыдущие. Что признаки самодисциплины, спокойной жизнеутверждающей решимости и товарищеского чувства все еще свойственны для страны, в которой мы живем", - скажет сегодня Елизавета II.

Монарх также отметила, что Великобритания переживает исключительно сложное время, которое принесет людям много боли и горя, и для многих обернется финансовыми трудностями.



Стоит отметить, что королева не так часто выступает с внеочередным обращением к народу. Ранее это происходило всего четыре раза: в 2012 году по поводу 60-летия Елизаветы II на престоле, в 2002 году после смерти королевы-матери, в 1997 году перед похоронами принцессы Дианы, а также в 1991 году во время войны в Персидском заливе.

По последним данным в Великобритании зафиксировано 41 903 случая заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 4 313 пациента, выздоровели 135.

Напомним, что в Великобритании от Covid-19 скончалась 108-летняя Хильда Черчилль, пережившая пандемию испанского гриппа в 1919-1920 годах.

Ранее мы писали, что заразившийся коронавирусом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разослал письма с призывом оставаться дома каждой семье в стране.