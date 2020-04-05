В России произошло громкое ЧП с массовым расстрелом. Здесь, в поселке под Рязанью, мужчина, который работал в психоневрологическом диспансере, расстрелял соседей по трехэтажному дому. Погибли пять человек.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"Стрельба случилась в посёлке Елатьма Касимовского района, в трехэтажном доме. 32-летний Антон Ф. начал палить по соседям в подъезде. Предварительно, из-за шума в неположенное время (в районе 22.00). Троих убил на месте, среди них была девушка - ей стрелок попал прямо в голову. Ещё двух ребят Антон расстрелял уже на улице. Мужчина задержан, точные причины случившегося выясняются", - говорится в сообщении.

Подозреваемый в убийстве. Фото: t.me/breakingmash

Позже выяснилось, что мужчина работал в психологическом диспансере. Задержать его удалось спустя несколько часов после преступления. Сейчас он дает показания правоохранителям. На месте происшествия работают следователи.

Видео: t.me/rian_ru

Список погибших, которых расстрелял житель Рязанской области:

Максим Ухов, 31 год,

Илья Кондраков, 26 лет,

Виктор Капитанов, 24 года,

Супруги: Евгений Табунов, 24 года, и Кристина Табунова, 22 года.

Также в сети появилось фото трех людей, которых расстрелял преступник. На фото 31-летний Макс Ухов, 24-летний Женя Табунов и Антон Франчиков.

Жертвы стрелка. Фото: t.me/breakingmash

Напомним, в Ростовской области Российской Федерацию попал в аварию микроавтобус с украинскими номерами. Авария произошла га трассе М-4 Дон в ночь на 11 марта. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли пять человек.

Также "Страна" писала, что в Москве найдены мертвыми известный шахматист Станислав Богданович и его подруга. 18-летнюю Александру Вернигору и 27-летнего Станислава нашли в квартире на Кастанаевской улице. Рядом с девушкой и Богдановичем лежали шарики с закисью азота: предварительно, ребята отравились веселящим газом.