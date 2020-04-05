В Киеве на Европейской площади произошло подземное возгорание телекоммуникационных кабелей, из-за чего обесточить собираются целый район.

Кадры происходящего опубликовали на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Пожар кабелей в коллекторе в Киеве под Крещатиком усиливается. На месте значительные силы ГСЧС. Возможно, придется обесточить район...", - говорится в сообщении.

Видео: facebook.com/dtp.kiev.ua

В то же время украинский фотограф Ян Доброносов опубликовал видео, как на месте ЧП работают пожарные.

Видео: facebook.com/yan.dobronosov

Напомним, в Киеве зафиксировано сильное загрязнение воздуха из-за масштабных пожаров в городе и области. Так, огонь охватил леса в Чернобыльской зоне. Кроме того, кто-то поджег траву в Подольском районе столицы.

Ранее "Страна" писала, что в четверг, 19 марта в Киеве загорелся парк "Муромец" недалеко от Труханова острова, сгорело несколько гектаров травы.