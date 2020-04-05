Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уволил генерального инспектора Майкла Аткинсона, который рассматривал жалобу о том, что лидер американцев давил на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора.

Слова Трампа приводит Associated Press.

"Я думаю, что он сделал ужасную работу, абсолютно ужасную. Он взял фальшивый отчет и срочно доставил его в Конгресс, хорошо? Не большой поклонник Трампа, что я могу вам сказать", - сказал он.

Более того, Трамп назвал "бесчестьем" жалобу информатора, из-за которой началась процедура импичмента

В то же время спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала увольнение Аткинсона "позором" и "грубейшим надругательством над патриотом". А председатель Комитета по разведке Адам Шифф считает действия американского президента "еще одной вопиющей попыткой президента разрушить независимость разведывательного сообщества".

Уточним, что Аткинсон был первым, кто проинформировал Конгресс об анонимной жалобе разоблачителя в прошлом году, в которой говорилось о давлении Трампа на Зеленского. Именно она стала поводом для расследования и старта процедуры импичмента.

Напомним, в отношении Трампа демократы в Палате представителей инициировали процедуру импичмента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором президента США и украинского президента Владимиром Зеленским. В ходе разговора Трамп призвал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

15 января дело об импичменте было передано в Сенат для проведения судебного процесса. Сомнений в том, что сенат отвергнет обвинения против Трампа, не было, так как большинство в этой палате Конгресса принадлежит республиканцам.

В ходе голосования в Сенате Конгресса США, которое состоялось 5 февраля этого года, президента США оправдали по всем пунктам.