Количество выявленных носителей коронавируса продолжает расти примерно на двести в день. Таким образом за 4 апреля в Украине зафиксировали 1225 больных. Число летальных случаев перевалило за три десятка и составило 32 человека.

А с завтрашнего дня в Украине вступают в силу более жесткие правила карантина. Запрещается появляться без масок в любых общественных местах (от магазинов до остановок и подъездов), а некоторые такие места просто запрещено посещать: парки, детские и спортивные площадки.

При этом в Киеве уже заявили, что готовятся запретить и частные автомобильные поездки. Что нанесет еще один серьезный удар по экономике столицы: на своих машинах и такси люди еще хоть как-то могли ездить на работу.

При этом в Париже, где заболевших больше, чем во всей Украине, работает даже метро.

Пик заболеваемости в Украине назначили на Пасху. После этого якобы пойдет спад, но сколько он продлится - точно пока не сообщают.

"Страна" следит за событиями вокруг эпидемии в режиме онлайн.

09:34 Ее Величество Елизавета II сегодня обратится к нации с особым экстренным посланием. Тема - коронавирус. Примечательно, что королева выступит с экстренным обращением всего в четвертый раз в истории своего правления.

09:15 В Киеве, в одном из супермаркетов на улице Мостицкой, установили автоматы по продаже медицинских масок. За одну нужно отдать 20 гривен. Можно купить сразу и две маски за 40 гривен или три за 60 гривен.

Автомат по продаже масок в столице, фото: Киев сейчас

08:57 По количеству проведенных тестов Украина - на уровне стран Африки, показывает сравнительная статистика сервиса worldometers.info.

На данный момент у нас провели 5040 тестов на выявление коронавируса, что составляет 115 тестов на миллион населения. Это показатели Намибии и Марокко.

Для сравнения - в России уже сделали 640 тысяч тестов - это столько же, сколько и в Италии. Что составляет 4379 на миллион населения.

08:51 Российские военные химзащиты дезинфицируют дома престарелых в Италии. Видео.

08:47 Экс-нардеп Вилкул сбрил бороду. Говорит, что с бородой риск заражения вырастает в тысячу раз.

08:42 В Сети опубликовали ироничную карту коронавируса в Европе. Итальянцы названы "целователями щек", шведы - "имунными социопатами", русские - "целователями икон".

08:37 В Праге, пользуясь карантином и запретом на массовые собрания, снесли памятник маршалу Коневу, который освобождал город от нацистов.

08:32 Статистика по коронавирусу в Украине за 4 апреля.