Жители Киева обнаружили автоматы по продаже медицинских масок. Так, один из таких аппаратов размещен в супермаркете "Фуршет" на улице Мостицкой.

Об этом в субботу, 4 апреля, проинформировал Телеграм-канал Киев Сейчас.

Сообщается, что при помощи автомата можно купить трехслойные маски по цене 20 гривен/штука. Также можно купить сразу две маски за 40 гривен или три за 60 гривен.

Автомат с масками. Фото: Киев Сейчас

Для того, чтобы купить маску, необходимо внести купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20 или 50 гривен в купюроприемник, выбрать количество масок и получить их в специальном отделе.

Напомним, что минздрав Франции обратился к гражданам с просьбой носить медицинские маски, в том числе и самодельные.

Ранее мы писали, что Кабмин запретил украинцам появляться в общественных местах без медицинских масок.