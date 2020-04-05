В Киевской области строительные гипермаркеты не остановили прием посетителей вопреки правилам карантина и теперь заплатят штраф.

Об этом в субботу, 4 апреля, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"Правоохранители столичного региона выявили нарушения требований карантина в торгово-строительных гипермаркетах городов Белая Церковь, Боярка и Буча. В отношении них полицейские уже составляли административные протоколы за нарушение условий карантина по ст. 44-3 КУоАП", - говорится в сообщении.

Тем не менее владельцы торговых площадок проигнорировали действия правоохранителей и продолжили зарабатывать в условиях активного распространения коронавирусной инфекции в стране.

"Работники полиции Киевщины в этот раз снова собрали доказательства продажи строительных материалов гражданам, опросили свидетелей и составили на владельцев торговых центров административные протоколы по ст. 44-3 КУоАП", - отмечается в сообщении.

Теперь материалы дела будут направлены в суд для изучения. Пресс-служба полиции напомнила, что в соответствии с действующим законодательством должностным лицам грозит штраф в размере от 34 тыс. до 170 тыс. гривен.

Фото: Нацполиция Украины

Скриншот: Полиция Киевской области в Фейсбук

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