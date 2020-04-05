Следующие две недели будут самыми тяжелыми для США, которые лидируют по количеству зараженных коронавирусом пациентов в мире.

Об этом в ходе регулярного брифинга в субботу, 4 апреля, заявил президент Дональд Трамп.

"Вероятно, эта и следующая неделя будут самыми тяжелыми и, к сожалению, будет много смертей. Но гораздо меньше смертей, чем если бы ничего не было сделано, но смерть будет. Мы фокусируемся на наиболее пострадавших регионах. Некоторые из них очевидны, а некоторые не так очевидны. Мы хотим спасти жизни. Мы хотим потерять как можно меньше жизней", - заявил Трамп.

После этого американский президент выступил с критикой СМИ, обвинив их в распространении неправдивой информации о коронавирусе в США.

"Очень важно, чтобы некоторые средства массовой информации прекратили распространять ложные слухи и вызывать страх и даже панику среди общественности. Это просто невероятно. Я мог бы назвать их (издания - Ред.), но это те же самые. Всегда одни и те же. Я думаю, они жаждут популярности. Остановитесь на некоторое время. Покончим с этим (эпидемией коронавируса - Ред.), а потом возвращайтесь к своим фейковым новостям", - высказался Трамп.

Видео: YouTube/ The White House

Напомним, что коронавирус нового типа обнаружили уже почти у 300 000 человек в США. При этом от болезни погибли 8 306 человек, а 902 из них - за последние сутки.

Ранее мы писали, что Германия обвинила США в перехвате уже оплаченных респираторов. Они предназначались для немецкой полиции. В Правительстве ФРГ поступок назвали "актом современного пиратства".