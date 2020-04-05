Почти 11 тысяч украинцев обратились за помощью к дипломатам в рамках программы "Защита". Еще 170 граждан проходят лечение от коронавирусом в более чем 20 странах мира.

Об этом в субботу, 4 апреля сообщило Министерство иностранных дел Украины в своем Телеграм-канале.

Так, по состоянию на вечер субботы почти 10 869 граждан Украины обратились за помощью к зарубежным дипучреждениям. Кроме того, 170 граждан Украины за рубежом проходят лечение. Разбивка по странам такая - в Австрии (3), Бельгии (1), Великобритании и Северной Ирландии (1), Греции (16), Доминиканской Республике (4), Испании (5), Италии (121) , Нигерии (1), Нидерландах (1), ОАЭ (1), Польши (4), Португалии (1), РФ (1), на Сейшельских островах (1), в Сербии (1), США (1), Таиланде (1), ФРГ (4), Швейцарии (1) и Швеции (1).

По данным дипломатов, уже выздоровели 11 украинцев: в Италии (2), Нигерии (1), ОАЭ (1), Польше (2), ФРГ (1) и Японии (4).

Пять граждан Украины за рубежом умерли от осложнений Covid-19, в то время как днем ранее таких летальных случаев было 4.

Скриншот: МИД Украины в Телеграм

Напомним, что около 8 500 украинцев, находящихся за границей, обратились в дипломатические учреждения с просьбой как можно быстрее эвакуировать их в Украину.

Также мы писали, что с 6 апреля Кабмин ужесточает меры карантина, введенные в связи с активным распространением коронавируса.