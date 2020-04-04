Президент США Дональд Трамп этой ночью встретится с представителями спортивных ассоциаций страны для обсуждения ситуации с коронавирусной инфекцией, которая остановила сезон и разогнала фанатов с американских стадионов по домам.

Об этом в субботу, 4 апреля, сообщает спортивный журналист Марк Штайн на своей странице в Twitter.

Так, Трамп встретится с представителями Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Национальной хоккейной лиги (НХЛ), Национальной футбольной лиги (НФЛ), Высшей лиги футбола (MLS) и гоночной серии NASCAR. Сообщается, что на переговорах пройдет обсуждение того, как преодолеть последствия пандемии коронавируса, из-за которой были приостановлены все соревнования.

Скриншот: Марк Штайн в Твиттер

Напомним, что ранее Европейский футбольный союз (УЕФА) призвал национальные ассоциации не следовать примеру Бельгии и не завершать досрочно чемпионаты из-за пандемии коронавируса.

Тем временем в Харькове в случае массового распространения коронавируса и увеличения числа заразившихся, нуждающихся в госпитализации, под больницу могут переоборудовать помещение Дворца спорта.