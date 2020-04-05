В городке Почаев, который находится в Тернопольской области, почти тридцать медиков одновременно поместили в обсервацию. После этого медицинское учреждение в Почаеве закрыли.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Еще один эпицентр распространения коронавируса может появиться в Тернопольской области. Раньше от Covid-19 слегли медики Монастыриского района - их количество уже доходит до 40. А теперь аналогичный сценарий разворачивается в Почаеве. Болезнь диагностировали у четырех медсестер. И теперь 27-х контактных медиков закрыли на обсервацию. Как и больницу, где они работали", - говорится в сюжете.

Сейчас Почаевская больница закрыта на замок вместе с персоналом внутри. Вместо пациентов там двадцать семь контактных медиков, закрытых на обсервацию.

"Двое в больнице, двое - дома под наблюдением семейного врача. Все в удовлетворительном состоянии, легкая степень", - заявил главный врач Почаевской районной больницы Богдан Кучер.

Первыми слегли санитарки, признаются тамошние медики, потому что совсем не имели средств индивидуальной защиты. Еще в марте у них не было даже масок, рассказала Татьяна Демчук, которая работает в рентгенкабинете.

"Нам выдавали первых четыре маски на полмесяца. А потом дали тридцать масок нам на две недели. Халаты одноразовые мы купили за свои деньги в аптеке", - рассказывает женщина.

Горожане срочно бросились собирать деньги, чтобы закупить для больницы самое необходимое. Потому что, как выяснилось, именно это заведение - одна из опорных больниц для борьбы с коронавирусом во время первой волны эпидемии.

Инфекционное отделение Почаевской больницы рассчитано всего на семь мест, два из которых уже заняты больными медиками. С аппаратами искусственной вентиляции легких тоже плохо, из двух исправен только один.

Напомним, что в Монастырском районе Тернопольской области количество больных Covid-19 достигло уже 107 человек. Среди них медперсонала - 44 человека.

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