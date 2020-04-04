Минздрав Франции обратился к гражданам с просьбой носить медицинские маски, в том числе и самодельные. Ранее французские медики утверждали, что маски необходимы только медработникам и инфицированным.

Об этом в пятницу, 3 апреля, заявил заместитель министра здравоохранения Жером Саломон, передает французская новостная радиостанция Rfi.

Так, медицинская академия Парижа опубликовала рекомендации правительству касательно возможного окончания карантина в стране. Врачи утверждают, что на данный момент существует необходимость ввести обязательное ношение масок в публичных местах.

"Даже самодельная маска лучше, чем ничего", - заявил профессор и член Академии Ив Дюбуа.

Напомним, что Кабмин Украины ввел запрет на пребывание граждан в общественных местах без маски или респиратора.

Ранее мы писали, что по информации Минздрава, неправильное использования медицинских масок снижает их эффективность. Ведомство поделилось советами, как правильно носить маску и перчатки.