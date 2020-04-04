Во Львовской области выздоровел третий пациент, у которого ранее был обнаружен коронавирус.

Об этом в субботу, 4 апреля, сообщила врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной больницы Наталья Тимко, передает пресс-служба областной администрации.

Представители ОГА отметили, что у 57-летнего мужчины диагностировали Covid-19 после того, как он вернулся из Италии. По словам медика, первый результат теста на коронавирусную инфекцию оказался положительным. Второй и третий - отрицательными.

В администрации Львовской области подчеркнули, что пациент находился на лечении в областной инфекционной клинической больнице.

Напомним, что в Украине, по состоянию на вечер субботы, 4 апреля, зафиксировано уже 1 225 случаев коронавирусной болезни Covid-19. Минздрав также сообщил о 32 летальных исходах. 25 человек уже выздоровели.

Ранее мы писали, что четверо зараженных во Львовской области находятся в тяжелом состоянии, один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).