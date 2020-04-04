Коронавирус нового типа обнаружили уже почти у 300 000 человек в США. При этом от болезни погибли 8 306 человек, а 902 из них - за последние сутки.

Об этом говорят данные сайта статистики worldometers.info.

По последней информации, в США подтверждено 305 934 случая заражения коронавирусом. При этом выздоровели 14 686 человек, а болеют еще 282 942 человека.

Ранее "Страна" писала, что по данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 4 апреля в Украине 1 225 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев Covid-19. Всего в Украине зафиксировано 32 летальных исхода от Covid-19. Всего же 25 человек уже выписаны - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.

Также мы рассказывали, что в Испании темпы распространения коронавируса начали заметно снижаться. Уменьшается статистика смертей и новых инфицированных. Спад стал рекордным за последние дни.