Столичные власти раздумывают над возможностью введения полного запрета на передвижение на автомобилях в Киеве из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции.

Об этом в субботу, 4 апреля, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала ZIK.

Глава столицы отметил, что передвижение автотранспортом может быть запрещено в случае кратного увеличения количества инфицированных.

"В случае, если у нас будет распространяться эта болезнь достаточно сильно, если мы увидим кратное увеличение, то чтобы инфекционного взрыва не было, когда могут быть инфицированы тысячи или десятки тысяч человек, мы однозначно будем принимать более жесткие правила и может вообще прекратим передвижение частного транспорта по улицам нашего города", - заявил Кличко.

При этом он отметил, что нужно надеется на хорошее развитие событий, но также рассчитывать и на плохой вариант, от которого сейчас страдают США, Италия и Испания.

"И не делать те ошибки, которые были сделаны другими городами и муниципалитетами", - добавил мэр.

Видео: YouTube/ ZIK - с 25:00

Напомним, что по словам Кличко, в связи с ограничительными мерами, введенными в связи с коронавирусом, отпуск за свой счет взяли около полумиллиона жителей столицы.

Ранее мы писали, что умерших от коронавируса жителей Киева хоронить не будут. Вместо этого, согласно протоколу врачей, для них предусмотрена кремация.