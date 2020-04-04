В завалах после взрыва газа в жилой пятиэтажке в подмосковном Орехово-Зуеве нашли тело еще одного погибшего. Таким образом количество жертв увеличилось до трех.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу района.

"Под завалами жилого дома в Орехово-Зуеве обнаружен еще один погибший", - сказали диспетчеры.

Несколько часов назад подмосковные власти сообщали, что не смогли связаться с четырьмя жителями дома. В МЧС также не исключают, что под завалами остаются люди. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Напомним, что днем в субботу, 4 апреля, в пятиэтажке в подмосковном Орехово-Зуеве взорвалась газовая колонка. В результате в одном из подъездов обрушились три этажа - с пятого по третий. Пострадали по меньшей мере шесть человек.