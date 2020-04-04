В Украине, по состоянию на вечер субботы, 4 апреля, зафиксировано уже 1 225 случаев коронавирусной болезни Covid-19.

Такие данные приводит пресс-служба Минздрава в своем Телеграм-канале.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 4 апреля в Украине 1 225 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев Covid-19. Всего в Украине зафиксировано 32 летальных исхода от Covid-19. Всего же 25 человек уже выписаны - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что коронавирусом заражены уже трое украинских военнослужащих.

Так же мы рассказывали, что Минздрав рассказал, как правильно носить маску и перчатки во время коронавируса, чтобы не заразиться.