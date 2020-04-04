Международный валютный фонд (МВФ), который недавно констатировал остановку мировой экономики, ожидает принятия Верховной Радой "антиколомойского закона" и нового бюджета.

Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана, передает "РБК-Украина"

Представитель фонда отметил, что в МВФ рады тому, что закон об усилении основ реструктуризации банков прошел первое чтение в украинском парламенте и ожидают его окончательного принятия.

"Мы также ожидаем принятия изменений в бюджет на 2020 год, которые помогут властям дать ответ на чрезвычайные вызовы, которые возникли вследствие Covid-19", - заявил Люнгман.

Также представитель фонда призвал украинские власти не прекращать сотрудничество со Всемирным банком для эффективного внедрения рынка земли в стране.

Напомним, что по словам лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, внеочередное пленарное заседание Верховной Рады может состояться 8 или 9 апреля.

Ранее мы писали, что Украина может получить первый транш кредита от МВФ в размере $4 млрд сразу же после принятия закона о банках в целом.