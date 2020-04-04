Сухая и солнечная погода надолго задержится в Украине благодаря антициклону, который пришел в Европу.

Об этом в субботу, 4 апреля, сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице Facebook.

"Антициклон Keywan удобно и надолго уселся в европейское кресло. Сухая погода, солнце - такая синоптическая ситуация затянется надолго. Включительно с Украиной. Только циклон Ranidia нагонит сильные ветры и зацепит дождями Ирландию с Португалией, а еще один циклон обусловит дожди на Балканах и на западе Турции", - пишет метеоролог.

Так, в воскресенье, 5 апреля в Украине осадков не ожидается - по всей территории страны будет солнечно и ветрено, особенно на юге. Температура воздуха будет держаться в районе 15 градусов. Ночью столбик термометра будет колебаться от -2 до +2, на юге от +1 до +5 градусов. Днем в Украине ожидается +9...+13 градусов тепла, в южной части до +15 градусов.

В Киеве завтра также будет солнечно сухо и солнечно. Ночью будет от -1 до +1, днем до 11 градусов выше нуля.

А вот на следующей неделе синоптик предвещает потепление до +20 по всей стране.

Скриншот: Наталка Диденко в Фейсбук

Напомним, что из-за низких температур на этой неделе, урожай плодовых и ягодных культур может снизиться более чем на половину.

Ранее мы писали, что на эти выходные синоптики также обещали небольшое похолодание.