Экспорт зерновых в Украине ограничивать не будут. Недавнее повышение цен на пшеницу и хлеб на внутреннем рынке - это результат паники. Она пройдет, когда сойдут панические настроения в мире из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Рост цен на пшеницу, как на внутреннем рынке, так и на мировых рынках не является значительным и вполне укладывается в коридор сезонных колебаний цен на пшеницу. Мы прогнозируем, что остаток пшеницы на конец июня, то есть на конец маркетингового года, будет на 21% превышать прогнозируемый совокупный годовой объем использования пшеницы на внутреннем рынке. А это значит, что в Украине будет достаточно хлеба, всех хлебобулочных изделий и зерна, даже если будет резкое увеличение спроса", - сказал он.

Лещенко напомнил, что с конца марта в Украине уже действует ограничение на экспорт пшеницы объемом до 20,2 млн тонн в результате соответствующего меморандума между участниками зернового рынка и Министерством экономики.

"Нарушение экспортерами условий этого меморандума является основанием для введения Минэкономики ограничительных мер по экспорту зерновых культур. Однако, по данным Минэкономики, экспорт проходит в рамках дозволенного. На внутреннем рынке по состоянию на 1 апреля доступно 6,3 млн тонн при потребности до конца текущего маркетингового года 2,1 млн тонн, и необходимости в переходящих остатках 1,7 млн тонн. В результате 2,5 млн тонн доступно для экспорта в течение апреля-июня 2020 года, как и указано в меморандуме", - пояснил он.

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