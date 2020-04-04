В рядах Вооруженных сил Украины зафиксирован третий случай заражения коронавирусной инфекцией. Covid-19 обнаружен у военнослужащего Киевского гарнизона.

Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ в субботу, 4 апреля.

"Данный военнослужащий с конца марта находился на лечении в домашних условиях с симптомами ОРЗ. В связи с сохранением субфебрильной температуры было проведено два тестирования (быстрый тест и ПЦР), которые показали положительный результат", - говорится в сообщении.

Пресс-служба украинских военных подчеркнула, что состояние здоровья пациента на данный момент удовлетворительное. Военнослужащие, которые контактировали с инфицированным были отправлены на самоизоляцию. Также в ближайшее время медики возьмут у них анализы для проверки на предмет заболевания Covid-19.

Скриншот: Командование Медицинских сил ВСУ в Фейсбук

Напомним, что по последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано 1096 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели. За сутки были зафиксированы 154 новых случая.

Ранее мы писали, что подразделения Вооруженных сил Украины перед отправкой в зону проведения операции Объединенных сил должны проходить двухнедельный карантин.