Беременная невеста британского премьер-министра Бориса Джонсона Керри Саймондс уже несколько недель находится на самоизоляции. У нее есть симптомы коронавируса.

Об этом она написала на своей странице в Twitter.

"Я провела прошедшую неделю в постели с основными симптомами коронавируса. Мне не нужно было делать тест, и после семи дней отдыха я чувствую себя лучше и иду на поправку", - написала Саймондс в микроблоге.



Она добавила, что "очевидно, очень тревожно заболеть Covid-19 будучи беременной".

Скриншот: Twitter/Carrie Symonds

Напомним, что сам британский премьер уже неделю находится в самоизоляции также из-за заражения коронавирусом.

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