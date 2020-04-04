В Киеве зафиксировано сильное загрязнение воздуха из-за масштабных пожаров в городе и области. Так, сегодня огонь охватил леса в Чернобыльской зоне.

Об этом в субботу, 4 апреля, рассказала пресс-служба КГГА со ссылкой на данные Коммунальной аварийно-спасательной службы (КАРС).

Сообщается, что киевляне уже вторую неделю подряд жалуются на запах гари в воздухе, который особенно ощутимо ночью и утром. Замеры лаборатории показали превышение продуктов горения на всей территории столицы. Это является результатом большого количества пожаров в экосистемах Киева и Киевской области.

"За последние сутки в Киевской области зафиксировано 124 пожара общей площадью 135 га. Все пожары ликвидированы. В Киеве за последние 12 дней зафиксировано 144 пожара в экосистемах общей площадью более 30 га. Продолжается ликвидация пожара на ул. Пуховская на площади 0,7 га. На ул. Ивана Выговского зафиксировано тление травы после пожара на площади 2 га", - отмечает пресс-служба ОГА.

Администрация города призвала жителей беречь природу и не провоцировать пожары в экосистемах региона.

Скриншот: КГГА в Фейсбук

Напомним, что недавно на вопрос о причинах неприятного запаха в Киеве во время брифинга ответил мэр столицы Виталий Кличко. По его словам пожарные более 100 раз за прошедшую неделю выезжали на тушение огня на Левобережной части города.

Ранее мы писали, что концентрация вредных веществ в киевском воздухе превышает норму в три раза.