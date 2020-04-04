Еще два человека из Днепропетровской области выздоровели от Covid-19. Повторный тест не выявил у них инфекцию SARS-CoV-2.

Об этом в субботу, 4 апреля, сообщила пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации.

Представители ведомства отметили, что в области уже четыре человека оправились после заболевания. Еще 10 пациентов пока проходят лечение от инфекции. "В целом на коронавирус проверили 107 человек. 12 - в процессе проверки", - говорится в сообщении.

Скриншот: Днепропетровская областная государственная администрация в Фейсбук

Напомним, что на выезде из Днепропетровской области спасатели развернули палаточный городок для обсервации инфицированных коронавирусом людей.

Ранее мы писали, что по последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано 1096 случая заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. За сутки выявлено 154 новых случаев заражения, 28 человек скончались и 23 человека выздоровели.