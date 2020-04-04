Известный немецкий экономист, бывший президент Института экономических исследований Ханс-Вернер Синн рассказал, как нужно ослабить карантин, чтобы мировая экономика не потерпела полный крах. По мнению Синна, нужно переходить к частичному карантину

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию "Börse am Sonntag".

Профессор Синн говорит, что можно начать исправлять ситуацию, если с мая начать ослаблять карантин и ограждать лишь инфицированных или людей старшего возраста.

Так, экономист считает, что страны должны перейти к более точечным карантинным мерам после того, как количество смертей пойдет на спад. Он ожидает, что это произойдет в конце апреля или в мае. По его мнению, на карантине должны остаться люди старшего возраста. А более молодые, которым не грозит большой риск, должны вернуться на работу и снова посещать школы и университеты.

Ханс-Вернер Синн оценивает, что финансовый спад 2020 год сравнится по последствиям с финансовым кризисом 2008 года и даже превзойдет его. По оценкам эксперта, спад экономики может достигнуть 20%, что приравняет сегодняшнюю ситуацию к Великой депрессии конца 1920-х годов.

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