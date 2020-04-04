Большинство умерших от Covid-19 украинцев имели проблемы с сердцем и были старше 50 лет - Минздрав
Большинство смертей от коронавируса в Украине приходится на пациентов возрастом от 50 до 70 лет.
Об этом гласят данные Минздрава, опубликованные на странице Центра общественного здоровья в Facebook.
Всего по состоянию на 4 апреля 2020 от Covid-19 в Украине умерло 28 человек: 19 женщин (68%) и 9 мужчин (32%).
Минздрав также поделился статистикой возрастного распределения смертей от коронавируса:
- 30-39 лет - 2 человека
- 40-49 лет - 2 человека
- 50-59 лет - 9 человек
- 60-69 лет - 9 человек
- 70-79 лет - 5 человек
- 80-89 лет - 1 человек
При этом большинство умерших страдали от таких хронических болезией:
- 61% - сердечно-сосудистые заболевания
- 40% - сахарный диабет
- 13% - новообразования
- 4% - заболевания почек
- 9% - заболевания легких
- 4% - ожирение
В среднем, время от появления симптомов до наступления смерти составило 9 суток, а от момента госпитализации до смерти - 4 дня.
Скриншот: Центр общественного здоровья в Фейсбук
Напомним, что по последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано 1096 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки выявлено 154 новых случаев заражения, 28 человек скончались и 23 человека выздоровели.
Ранее мы писали, что Кабинет министров выпустил разъяснение по поводу того, что изменится в стране с 6 апреля, когда в Украине ужесточат карантин из-за коронавируса.