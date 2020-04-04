Большинство смертей от коронавируса в Украине приходится на пациентов возрастом от 50 до 70 лет.

Об этом гласят данные Минздрава, опубликованные на странице Центра общественного здоровья в Facebook.

Всего по состоянию на 4 апреля 2020 от Covid-19 в Украине умерло 28 человек: 19 женщин (68%) и 9 мужчин (32%).

Минздрав также поделился статистикой возрастного распределения смертей от коронавируса:

30-39 лет - 2 человека

40-49 лет - 2 человека

50-59 лет - 9 человек

60-69 лет - 9 человек

70-79 лет - 5 человек

80-89 лет - 1 человек

При этом большинство умерших страдали от таких хронических болезией:

61% - сердечно-сосудистые заболевания

40% - сахарный диабет

13% - новообразования

4% - заболевания почек

9% - заболевания легких

4% - ожирение

В среднем, время от появления симптомов до наступления смерти составило 9 суток, а от момента госпитализации до смерти - 4 дня.

Скриншот: Центр общественного здоровья в Фейсбук

Напомним, что по последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано 1096 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки выявлено 154 новых случаев заражения, 28 человек скончались и 23 человека выздоровели.

Ранее мы писали, что Кабинет министров выпустил разъяснение по поводу того, что изменится в стране с 6 апреля, когда в Украине ужесточат карантин из-за коронавируса.