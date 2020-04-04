Большинство умерших украинцев в возрасте от 50 лет и имеют сердечно-сосудистые заболевания. Фото: ЦОЗ

Большинство смертей от коронавируса в Украине приходится на пациентов возрастом от 50 до 70 лет.

Об этом гласят данные Минздрава, опубликованные на странице Центра общественного здоровья в Facebook.

Всего по состоянию на 4 апреля 2020 от Covid-19 в Украине умерло 28 человек: 19 женщин (68%) и 9 мужчин (32%).

Минздрав также поделился статистикой возрастного распределения смертей от коронавируса:

  • 30-39 лет - 2 человека
  • 40-49 лет - 2 человека
  • 50-59 лет - 9 человек
  • 60-69 лет - 9 человек
  • 70-79 лет - 5 человек
  • 80-89 лет - 1 человек

При этом большинство умерших страдали от таких хронических болезией:

  • 61% - сердечно-сосудистые заболевания
  • 40% - сахарный диабет
  • 13% - новообразования
  • 4% - заболевания почек
  • 9% - заболевания легких
  • 4% - ожирение

В среднем, время от появления симптомов до наступления смерти составило 9 суток, а от момента госпитализации до смерти - 4 дня.

Скриншот: Центр общественного здоровья в Фейсбук

Скриншот: Центр общественного здоровья в Фейсбук

Напомним, что по последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано 1096 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки выявлено 154 новых случаев заражения, 28 человек скончались и 23 человека выздоровели.

Ранее мы писали, что Кабинет министров выпустил разъяснение по поводу того, что изменится в стране с 6 апреля, когда в Украине ужесточат карантин из-за коронавируса.

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