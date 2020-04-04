Во Франции, где всего за сутки от коронавируса погибли 600 человек, освободили 6 266 заключенных. Правительство сделало это для того, чтобы в тюрьмах не было такого большого скопления людей. Всего освободили 10% заключенных, которые находились во французских тюрьмах.

Об этом сообщает DW.

Как выяснилось, еще 23 марта между представителями министерства юстиции и профсоюзами тюремных надзирателей было принято соответствующее решение с целью уменьшения скопления людей в тюрьмах.

Освобождают тех, кто был осужден за незначительные преступления и кто хорошо себя вел во время заключения. Также освобождают заключенных, которым до конца отбывания срока наказания осталось меньше месяца. При этом на освобожденных даже не стали надевать электронные браслеты.

По состоянию на 1 апреля в 188 французских тюрьмах содержались 66 309 человек.

Франция не первая страна, которая идет на такие шаги в попытках предотвратить распространение коронавируса. Ранее решение о временном освобождении заключенных принял Иран, тогда они освободили 85 тысяч преступников. Также людей из мест лишения свободы планируют отпускать в США.