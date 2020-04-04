Как выяснила "Страна" из собственных источников в прокурорских кругах, сотрудники Генпрокуратуры и региональных прокуратур, которые обжалуют свое увольнение по результатам переаттестации в админсудах, столкнулись с неожиданным сюрпризом.

Оказывается, многие документы по результатам проведения аттестации, которые они затребовали через суд, были официально уничтожены актами, подписанными экс-замами главы Офиса генпрокурора - Виктором Трепаком, Виктором Чумаком и Виталием Касько.

Как сообщает в закрытой прокурорской группе в Facebook Олег Шрам, член ОО "Совет общественного контроля", по этому поводу уже готовится заявление о преступлении, совершенном командой экс-генпрокурора Руслана Рябошапки.

Олег Шрам также показал копии актов об уничтожении с подписями вышеназванных лиц.

"Это акты уничтожения материалов аттестации прокуроров и следователей ГПУ от 27.12.2019, которая проводилась в конце прошлого года и по результатам которой многие были уволены. Должен отметить, сработали на "отлично": переаттестовали, поувольняли, а все материалы в топку. И это при том, что многие уволенные прокуроры обжалуют решения кадровых комиссий и свои увольнения в суде. Кроме того, подобные документы имеют длительный срок хранения и однозначно не могли быть уничтожены сразу же после принятия соответствующих кадровых решений. Информирую, что общественная организация "Совет общественного контроля" уже готовит на имя генерального прокурора Ирины Венедиктовой заявление о преступлении по факту противоправного уничтожения служебными лицами ГПУ материалов аттестаций", -написал Олег Шрам.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что экс-генпрокурор Рябошапка проводит карантин во Франции, где у него есть дом за полмиллиона евро.

Так же мы рассказывали, что Венедиктова уволила Юлдашева с поста главного прокурора Киева, которого восстановил в должности Рябошапка.