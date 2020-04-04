Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил соболезнования в связи со смертью украинского ученого, политика и общественного деятеля Ивана Вакарчука, который ушел из жизни в возрасте 73 лет.

Сообщение главы украинского правительства было опубликовано в его Телеграм-канале.

"Мир потерял еще одного большого человека. Не стало Героя Украины, заслуженного деятеля науки и техники Ивана Александровича Вакарчука. Как министр образования Иван Александрович в свое время совершил бесценный вклад в развитие отечественной образовательной и научной отраслей", - написал Шмыгаль.

Премьер также отметил активную гражданскую позицию Вакарчука. По словам главы правительства, политик смог повлиять на формирование демократии и укрепление государственности Украины.

"А значительная работа ректором Львовского университета имени Ивана Франко подарила стране тысячи светлых умов и выдающихся специалистов. Мои искренние соболезнования близким и родным", - добавил Шмыгаль.

Скриншот: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Телеграм

Напомним, что лидер партии "Голос" и вокалист "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук подтвердил смерть отца Ивана, заявив, что не стало его самого близкого друга.

Ранее мы писали, что 14 февраля после продолжительной болезни скончался доктор биологических наук, профессор Харьковского национального университета Виктор Токарский.